Rus milyarder çıldırdı! Türkiye'de açacak

2014 yılında lüks otel grubu Aman Resort’u 358 milyon dolara satın alan Rus Oligark Vladislav Doronin, ‘Ruh’ yani Janu adını verdiği marka için 4 yıl içinde aralarında Türkiye’nin de olduğu 11 ülkede yatırım yapacak. Markanın 2026 yılında Türkiye pazarına girmesi hedefleniyor.

Janu'yu da Türkiye'ye getirecek

Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker'in köşesinde yer verdiği bilgiye göre Türkiye’ye 2011 yılında Bodrum’daki Amanruya oteliyle giren, İstanbul’da da otel açmak için çalışma başlatan Aman Resort’un aslında bir başka markası daha bulunuyor. O markanın adı ise Janu. Rus Oligark Doronin’in 2020 yılında kurduğu Janu, Sanskrit dilinde “Ruh” anlamına geliyor. İçinde rezidans ve yaşam alanı da bulunan bu konseptin ilk zincirini ise Aman Resort bu yılın ortasında Japonya’da açtı. Janu Tokkyo adıyla hizmete giren bu zincirin yeni halkaları da Maldivler, Karadağ ve Suudi Arabistan’da açılacak.

2026'da Türkiye'ye girecek

Janu'nun önümüzdeki 4 yıldaki büyüme planında 11 yeni otel açılışı var. Turks and Caicos’tan Dubai’ye kadar açılacak 11 otel ve rezidans arasında Türkiye de bulunuyor. Asya’da 2026 yılında Tayland’ı, 2027 yılında Güney Kore’yi hizmete alacak olan Janu, Avrupa’da ise Portekiz ve Türkiye’yi hedefliyor.

2026 yılında Türkiye’ye girecek olan marka, ardından 2027 yılında Portekiz’deki tesisini hizmete alacak. Diğer 3 otel ise Suudi Arabistan ve Dubai’de planlanıyor. Peki Janu’nun finansmanı nasıl sağlanacak? Burada da Ortadoğu’dan sağlanan fonların büyük bir rolü var. Geçen hafta Aman Resort, Janu için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kraliyet ailesi ve onların yatırım kuruluşlarından 360 milyon dolar fon alacağını duyurdu.

Bu yatırımcılar arasında Abu Dhabi varlık fonu Mubadala Investment gibi dev şirketler de var. Daha önce de Aman Resort, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve Londra merkezli özel gayrimenkul yatırım şirketi Cain International’dan 900 milyon dolar fon almıştı. Açılacak olan Diriyah Gate ve AlUla projelerinin Suudi Arabistan’da olması, Al Saud ailesinin turizme olan ilgisinin de bir göstergesi.

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Suudi Kralı ile ortak yat üretiyor

Aman Resort ve yeni markası Janu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Rus milyarder Vladislav Doronin “Aman’ın stratejisinin, önemli ölçüde genişlemeyi planladığımız bölgelerdeki önde gelen yatırımcılar tarafından onaylanması” diyor. Bu arada Aman markası sadece otelcilikte değil, lüks yat üretiminde de kendini gösterecek. Geçen yılın Nisan ayında grup, Aman bayrağı taşıyan yeni bir mega yat olan ‘Aman at Sea’nin 2027’de yelken açacağını duyuracağını açıklamıştı. Burada da ortak Suudi Arabistan Hükümeti’ne ait Public Investment Fund (PIF) ile ortaklık kurdu.

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