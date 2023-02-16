Rus komünistten milyarderlere Türkiye çağrısı: Buna inanmıyorum

Rusya Komünist Partisi lideri Gennadi Zyuganov, dünyanın dört bir yanından milyarderlere sıra dışı bir çağrıda bulunarak, depremden zarar gören Türkiye ve Suriye'deki insanlara yardım yapmalarını istedi.

Zyuganov, "Rusya, depremden harap olmuş bölgelere kurtarma ekipler ve insani yardım gönderiyor. Duyarlı vatandaşlarımız da kendi çabalarıyla mağdurlar için yiyecek, giyecek ve ilaç topluyor. Ama ben sadece sıradan insanların Türkiye ve Suriye halklarına desteğinin yeteceğine inanmıyorum. Öncelikle dünyanın her yerinden milyarderler yardım etmeli. Bu bir mecburiyettir" dedi.

Komünist Parti başkanı kurbanların yakınlarına en içten taziyelerini dile getirdi.