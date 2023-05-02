Rus isimden skandal sözler: Rus işgalciler, Kırım Tatar siyasi tutsağın elinden Kur'an-ı Kerimi aldı! Eti yediriyor...

Kırım Dayanışması, Lipetsk bölgesindeki hapishanede alıkonulan Kırım Tatar siyasi tutsak Ruslan Mesutov’un Kuran-ı Kerim’i elinden alındığını duyurdu. Mesutov’un avukatı Vladimir Bilenko, "Arapça Kuran'ı Mesutov'dan aldılar, böylece yetkililer bunun aşırılık yanlısı metin değil, normal bir Kur'an olduğunu görsün. Kasım ayından beri hiçbir şekilde geri alamıyor, bu onu çok üzüyor" dedi.

RUS HAPİSHANESİ, MÜSLÜMANLARA ZORLA DOMUZ ETİ MENÜSÜ VERİYOR!

qha- com haberine göre: Kırım Tatar siyasi tutsak Ruslan Mesutov'un, Kasım 2022 tarihinden beri hapishane menüsünün domuz eti merkezli olması sebebiyle beslenmede zorluk yaşadığı kaydedildi. Bu sebepten cezaevi yönetimine dilekçeler yazan Kırım Tatarları için bir çözüm üretilmedi.

KIRIM TATARLARI AĞIR TAKİBAT ALTINDA

Rus işgal güçleri, 10 Haziran 2019 sabahı Aluşta, Karasupazar ve Akmescit bölgelerinde Kırım Tatarlarının evlerine yasa dışı baskın düzenledi. Baskınlar sonrasında Eskender Süleymanov, Ayder Cepparov, Riza Omerov, Enver Omerov, Ruslan Mesutov, Lenur Halilov, Ruslan Nagayev, Eldar Kantemirov gözaltına alındı.

Ayrıca, 9 Haziran 2019’u 10 Haziran 2019’a bağlayan gece, mahkeme duruşmasına katılmak üzere Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinde giden Kırım Tatar siyasi tutsakların akrabalarının bulunduğu bir araç, Kerç Köprüsü’ne giriş yaptığı sırada işgalci güçler tarafından durduruldu. Bunun sonucunda, Kırım Tatar siyasi tutsak Rüstem İsmailov’un kayınpederi Eskender Omerov alıkonuldu.

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