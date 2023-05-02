Alman devi Volkswagen listeden kaldırdı: Talep çok vardı! Dikkat çeken karar, Türkiye'ye gelmeyecek!

Otomotiv dünyası Ford'dan gelen haberle sarsılmış, şirket 46 yıl içinde 4,8 milyon adet sattığı ve 11 yıl boyunca markanın en çok satan otomobili olan Fiesta'nın üretimini tamamen durduracağını açıklamıştı.

Ford'dan flaş karar! Artık üretilmeyecek...

PASSAT SEDAN LİSTEDEN ÇIKARILDI

Bir kötü haber de Alman devi Volkswagen'den geldi. Volkswagen, Passat'ın sedan modelini Türkiye pazarından çekti. Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip Passat'ın sedan modeli listeden çıkarılırken, iki adet station paket satışı devam ediyor.



İŞTE YERİNİ DOLDURACAK MODELLER

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen'in Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yerini elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planladığı öğrenildi.





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