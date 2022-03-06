Rus askerlerin hatası dalga konusu oldu! Öyle bir yerde yakalandılar ki...

Ukrayna'da birçok bölgeye giren ve saldırılarına devam eden Rus birlikleri bu kez gafil avlandı. Kharkiv'deki bir ofis binasının çatışına ulaşmak için asansöre binen Rus askerleri, Ukrayna birlikleri tarafından fark edilince, yönetim tarafından elektriklerin kesilerek yakalandılar.

Rus askerleri asansörde yakalandı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 11. gününde savaş hattından dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. 10 Rus askerinden oluşan bir devriye grubu, Ukrayna kara savunma ekibi tarafından bir asansörde yakalandı.

Muhtemelen keskin nişancı pozisyonu almak için çatıya ulaşmaya çalışan Rus askerleri, bir ofis binasının çatısına ulaşmak için asansörü kullanmak istediler.

Elektriği kestiler

Binanın yönetimi elektriği keserek onları asansörde hapsetti. Rus askerlerinin şaşkınlığı güvenlik kamerasına yansırken, yapılan hata sosyal medyada dalga konusu oldu.