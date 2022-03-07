Rus askerleri Ukrayna'da işgali protesto edenleri dağıtmak için ateş açtı!
Rus askerleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını protesto eden sivilleri dağıtmak için havaya ateş açtı.
Ukrayna’nın liman kentlerinden Herson’da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto eden sivilleri dağıtmak için Rus askerleri havaya ateş açtı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 12’inci gününe girerken, birçok kentte siviller Rus ordusunu protesto etmeye devam ediyor. Ukrayna’nın liman kentlerinden Herson’a bağlı Çaplınka’da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto eden siviller ile Rus askerleri arasında arbede yaşandı.
Havaya ateş açtılar
Rus askerleri, sivil kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Göstericilerin açılan ateşe rağmen protestoya devam ettiği görüldü.