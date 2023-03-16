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Medya RTÜK’ten depremzede yayıncılara bir destek daha geldi
Medya

RTÜK’ten depremzede yayıncılara bir destek daha geldi

Daha önce 6 aylık erteleme yapan Üst Kurul, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 1 yıla çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 16:08:00 -
RTÜK’ten depremzede yayıncılara bir destek daha geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli şiddetli depremlerden sonra bölgedeki yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini hafifleten yeni kararlar aldı. Üst Kurul kararıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon yayıncılarının RTÜK’e ödemek zorunda oldukları ücretler 1 yıl askıya alındı.

Reklam geliri Üst Kurul payı da 1 yıl boyunca tahsil edilmeyecek

Depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamları 1 yıl ertelendi. Ayrıca yayıncıların “reklam geliri Üst Kurul payı” da 1 yıl boyunca tahsil edilmeyecek.

Beyanname verme süresi de 1 yıl geciktirilecek

Karara göre, depremzede medya hizmet sağlayıcıları 6112 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme süreleri de 1 yıl ötelendi.

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