Roketsan depremlerin yaralarını sarmaya destek veriyor

Firma tarafından yapılan açıklamada 11 ili etkileyen depremlerde kaybedilen canlar için derin bir üzüntü duyulduğu belirtilerek, tüm ülkeye başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada depremlerle karşı karşıya kalınan 6 Şubat’tan itibaren ülkede seferberlik başlatıldığına işaret edildi. Yaraların sarılmaya çalışıldığına dikkat çekilerek, “TSKGV’ye ait Türk milletinin bir şirketi olarak biz de bu çalışmalara tüm imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak katkı sunmaya gayret ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “Milletimizin Roketsan’ı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yanında yer almaya ve güzel yarınlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Depremler sonrasında hem şirketin hem de çalışanlarının bölgeye sağladığı desteklere ilişkin bilgiler de açıklamada yer aldı. Buna göre afet illerine bin jeneratör, 68 ton akaryakıt, 12 palet gıda, ısıtıcı, kıyafet ve hijyen malzemesi, 120 afet çadırı, 250 gıda kolisi, 950 hijyen seti ile 5 bin 360 kıyafet gönderildi. Şirket çalışanlarınca toplanan 233 gıda kolisi, 65 barınma kolisi ve 128 hijyen kolisini de Roketsan aracılığıyla bu illere ulaştırıldı.

Öte yandan deprem bölgelerinde kurulan geçici barınma alanlarına destek için, ilgili makamlarla koordinasyon halinde şirket tarafından 200 konteynerlik bağışta da bulunulacak.

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