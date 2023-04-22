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Dünya "Roket Adam" yine gündem: Füzeyi bakın nereden fırlatmış
Dünya

"Roket Adam" yine gündem: Füzeyi bakın nereden fırlatmış

Yeniakit Publisher
2023-04-22 13:19:00 -
"Roket Adam" yine gündem: Füzeyi bakın nereden fırlatmış

Kuzey Kore’nin geçtiğimiz hafta yaptığı balistik füze denemesinin, ülke lideri Kim Jong-un’un özel golf sahasından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ülkenin ürettiği en güçlü füze olan Hwasong-18’in fırlatılışı, geçtiğimiz hafta başkent Pyongyang’ın doğusundan yapılmıştı. Bölgeyi tarayan uzmanlar, bunun Kim’in kendi golf sahası olduğu görüşünde. Füzenin bir golf sahasında fırlatılmasının Batı’ya yönelik bir mesaj olduğu görüşünde olan uzmanlar, Kuzey Kore’nin ‘bunu her yerde yapabiliriz’ mesajı vermeye çalıştığını ifade ediyor. Kuzey Kore daha önce de uçak pisti, yol veya sahil gibi bölgelerden füze fırlatmıştı.

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, ülkesinin birinci sınıf bir nükleer güç konumunun nihai ve vazgeçilemez olduğunu belirterek, “ABD ve Batı yüz veya bin yıl kabul etmese de Kuzey Kore’nin bir nükleer silah devleti olarak konumu inkar edilemez ve kesin bir gerçek olarak kalacaktır” dedi.

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