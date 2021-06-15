Türkiye’de aşılama tüm hızıyla sürüyor. 15 Haziran’da şimdiye kadar uygulanan dozun 35 milyonu aşması bekleniyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işçi ve memurlar için yaş sınırı olmadan aşı randevularının aktif hale geldiğini duyurdu. Aşı randevusu almak isteyen ve MHRS’ye girenlerin bazıları ise hata koduyla karşılaşıyor. Peki, RND4010 ne oluyor?

RND4010 ne demek? MHRS RND4010 kodu ne oluyor?

Eylül ayına kadar tüm yaş gruplarında aşılamanın tamamlanması ardından da 3. Doz için yerli aşının beklenmesi hedefleniyor. Dün 800 bini aşkın aşı uygulandı. 15 Haziran’da da aynı rakamlara ulaşılması bekleniyor. Sinovac aşı randevusu almak isteyenlerin karşısına, “RND4010Aradığınız kriterlere uygun randevu bulunamamıştır” hatası çıkıyor. Bu hatanın çıkması ise şimdilik Sinovac aşı randevusu verilmemesinden kaynaklanıyor. Çin’den aşı sevkiyatı gerçekleşip, testlerden geçtikten sonra yeniden randevuların açılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı bir açıklamada haziran ayı sonunda kadar 14 milyon doz Çin aşısının, Türkiye’ye geleceğini ifade etmişti.

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