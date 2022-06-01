Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

Sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, A Spor'da gündeme dair soruları yanıtladı.

"Ben Beşiktaşlıyım"

Çalımbay, "Ben Beşiktaşlıyım. Bunu her zaman söyledim. Tabii ki benim hayalimde Beşiktaş'ı çalıştırmak var" ifadelerini kullandı.

"Sivasspor ile yaptığımız ilk görüşmede anlaşamadık"

Sivasspor'la yaptığı sözleşme görüşmelerinden de bahseden Çalımbay, "Ben gittiğim her kulüple 1 yıllık sözleşme imzalıyorum. Eğer ben iyiysem yönetim zaten devam ediyor. Eğer ben memnun değilsem kusura bakmayın diyorum. Güzel bir şekilde ayrılıyoruz. Sivasspor ile yaptığımız ilk görüşmede anlaşamadık. Bir kez daha görüşeceğiz" dedi.

Haziran 2019'da Sivasspor'a gelen Çalımbay, daha önce de 2010-2013 arasında kırmızı beyazlı kulüpte çalışmıştı.