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Spor Rıza Çalımbay, Salah'ın hocası oluyor
Spor

Rıza Çalımbay, Salah'ın hocası oluyor

Mısır Milli Takımı Rıza Çalımbay'a talip oldu. Tecrübeli hoca teklifi kabul ederse, dünyaca ünlü yıldız Salah'ın çalıştırıcısı olacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 07:51:00 -
Rıza Çalımbay, Salah'ın hocası oluyor

Sivasspor'a 55 yıllık tarihinde ilk kupasını kazandıran teknik direktör Rıza Çalımbay, kulüple yeni sözleşme görüşmelerinde henüz sonuç almadı. Avrupa'nın radarına giren deneyimli hocaya beklenmedik bir teklif geldi.

Ajansspor'un haberine göre, Alman Bundesliga takımı Stuttgart'ın takip ettiği Rıza Çalımbay'a Mısır Milli Takımı teklif yaptı. Öte yandan; Mısır Milli Takımı, Carlos Queiroz'un ardından Nisan 2022'de Ehab Galal ile anlaşma sağlamıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde Göztepe, Denizlispor , Ankaragücü, Çaykur Rizespor (3 dönem), Beşiktaş , Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da (2. dönemi) takımları bulunan Rıza Çalımbay; toplam 686 maçta 276 galibiyet, 184 mağlubiyet, 226 mağlubiyet aldı, 1.48 puan ortalaması yakaladı.

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