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Gündem Rıfkı Kaymaz'ın eşi Emel Kaymaz vefat etti
Gündem

Rıfkı Kaymaz'ın eşi Emel Kaymaz vefat etti

Mütefekkir Rıfkı Kaymaz'ın eşi Emel Kaymaz, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 12:10:00 -
Rıfkı Kaymaz'ın eşi Emel Kaymaz vefat etti

2010 yılında hayatını kaybeden mütefekkir, sanatçı Rıfkı Kaymaz'ın eşi Emel Kaymaz, dün gece Ankara'da vefat etti.

Şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Emel Kaymaz, kaldığı hastanede Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Emel Kaymaz'ın cenazesi namazı bugün öğle namazına müteakip, Karşıyaka mezarlığındaki camide kılınacak, ardından naaşı Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.

Merhuma Allah'tan rahmet diler, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Emel Kaymaz'ın vefatı sonrası yakınları tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun

Merhum mütefekkir, sanatçı, irfan sahibi iyi insan Rıfkı Kaymaz'ın (22.2.1950 - 22.2.2010) hanımı, fahrunnisa, muhterem Emel Kaymaz (Doğumu 23.1.1953), dün gece Ankara'da, Şeker ve Halk hastalığı sebebi ile yatmakta olduğu hastahanede vefat etti.
Cenazesi bugün öğle namazında Karşıyaka mezarlığındaki camide cenaze namazı kılındıktan sonra orada defnedilecektir.
Allah ölümüze dirimize rahmet eylesin..

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