Rıdvan'ın menajeri açıkladı

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen'in Haber Global'e yaptığı açıklamaya göre genç futbolcuya Avrupa'dan kulüplerin ilgisinin olduğu iddiaları gerçeği yansıtıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı maçta oyuna sonradan dahil olan 20 yaşındaki sol bek, karşılaşmada Ay-yıldızlıların farkı açmasına yardımcı oldu. Genç futbolcu, 45'inci dakikada dahil olduğu mücadelede 2 asist yaptı.

Menajerinin de ilgiyi duyurduğu Rıdvan Yılmaz'a özellikle Almanya'dan kulüpler ilgi gösteriyor. Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan Alman temsilcileri, genç oyuncunun performansını yakından takip ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 800 bin euro civarında gösteriliyor.