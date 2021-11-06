Rıdvan Dilmen'den büyük iddia
Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, kurtarışlarıyla yıldızlaşan Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı.
Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'la kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 90+6. dakikada yediği golle mücadeleyi 2-1 kaybederken bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu.
"Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisi"
TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan Çakır için, "Şenol Güneş de dahil olmak üzere Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisidir" dedi.