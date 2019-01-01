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'Rezzan hemşirenin ölümü muhtemel bir savaş suçu'

New York Times gazetesi, Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar'ın İsrail askeri tarafından şehit edilmesine ilişkin, "Bu ateş, hiç kimsenin cezalandırılmadığı, muhtemel bir savaş suçu." değerlendirmesinde bulundu.

01 Ocak 2019 Salı 07:01
'Rezzan hemşirenin ölümü muhtemel bir savaş suçu'

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar'ın ölümüne ilişkin, "(Rezzan'a açılan) bu ateş, hiç kimsenin cezalandırılmadığı, muhtemel bir savaş suçu." değerlendirmesinde bulundu.

NYT'de David M. Halbfinger imzasıyla Rezzan'ın hayatını anlatan ve öldüğü güne dair detaylı bilgilere yer verilen bir haber yayımlandı.

Haberde, Rezzan'ın İsrail askerlerinin kurşunlarının hedefi olduğu günün sabahından başlanarak, genç kızın hayatına dair yaşam kesitleri de sunuldu.

Haberde görüşlerine yer verilen yakınları, Rezzan'ın cesur ve zeki bir kız olduğunu vurgularken, 17 yaşındaki komşusu Necva Ebu Abdu, "Ben de Rezzan gibi, cesur, güçlü ve herkesin yardımına koşan birisi olmak istiyorum." diye konuştu. 

Rezzan'ın Gazze Şeridi'nde yıllardır yaşanan dramın ve 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün sembolü haline geldiğinin vurgulandığı haberde, genç kızın vurulma anlarına dair çarpıcı detaylar da gözler önüne serildi.

"Açılan bu ateş, hiç kimsenin cezalandırılmadığı muhtemel bir savaş suçu"

Haberde, "Rezzan'ın ölümü, İsrail'in, 200'den fazla Filistinlinin yaşamına mal olan protestoları kontrol etmek için savaş silahları kullanma politikasının bir başka bedeliydi. " görüşüne yer verildi.

Yapılan araştırmada Rezzan'ın ölümüne yol açan kurşunun İsrailli bir keskin nişancının silahından çıktığının belirlendiği aktarılan haberde, bu keskin nişancının, aralarında sağlık yetkililerinin de olduğu bir grubu hedef aldığı vurgulandı.

Abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurbanı olan

Haberde, kalabalığın içindeki kişilerin çektiği yüzlerce video ve fotoğrafın incelendiğine işaret edilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu kanıtlar, hem sağlık görevlilerinin hem de çevresindeki insanların, İsrailli askerlere yönelik herhangi bir tehdit arz etmediğini gösteriyor. Her ne kadar İsrail, daha sonra Rezzan'ın ölümünün kasıtlı olmadığını açıklamış olsa da açılan ateş en iyimser görüşle, pervasız. Ayrıca bu ateş, hiç kimsenin cezalandırılmadığı, muhtemel bir savaş suçu."

"Bu durum, (savaş suçu) sınırını geçti"

Haberde görüşlerine yer verilen New York Üniversitesi Savaş Hukuku Profesörü Ryan Goodman, sivillere zarar verme olasılığının yüksek olduğunu bile bile bir keskin nişancının ateş etmesinin savaş suçunun temel faktörü olduğunu vurguladı.

Goodman, "Savaş hukuku, herhangi bir askeri personelin kasıtlı olarak sağlık personellerinin bulunduğu alana ateş açmasını istemiyor. (Rezzan'ın şehit edilmesi) Bu durumun, (savaş suçu) sınıra yakın olduğunu söylemiyorum, bunun bu sınırı geçtiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.  

Filistinlilerin yardım meleğiydi

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, 1 Haziran Cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenlemeye başladı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 07:24
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Rezzan
  5. Anadolu Ajansı

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