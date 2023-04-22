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Dünya Restoranda facia yaşandı! Yemek yemeğe gittiler canlarından oldular
Dünya

Restoranda facia yaşandı! Yemek yemeğe gittiler canlarından oldular

Yeniakit Publisher
2023-04-22 15:09:00 -
Restoranda facia yaşandı! Yemek yemeğe gittiler canlarından oldular

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir garson yemek sunumu yaparken yangın çıktı. Olayda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki bir restoranda garsonun alevli yemek sunumu yapmaya çalıştığı sırada duvardaki ve tavandaki bitkilerin alev olması sonucu çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki bir İtalyan restoranı, dün akşam saatlerinde faciaya sahne oldu. Restorandaki garsonların “flambeing” olarak bilinen Fransız tekniğiyle sunum yaptığı sırada çıkan ateşin tavanı ve duvarı süsleyen bitkileri tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6’sı ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Madrid İtfaiye Şefi Carlos Marin, "İnsanlar itfaiye istasyonuna koşarak geldi. İtfaiyecilerin yarısı koşarak, diğer yarısı araçlarla gittiği için müdahale süremiz çok hızlıydı" ifadelerini kullandı.

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