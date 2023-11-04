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Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu binalarında yeni dönem
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu binalarında yeni dönem

Yeniakit Publisher
2023-11-04 06:56:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu binalarında yeni dönem

Kamu binalarında asgari enerji tasarrufu hedefi yüzde 30'a çıkarıldı.

Kamu binalarında enerji tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yayımlanan genelgede, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2019/18 sayılı genelge ile belirlenen yüzde 15 enerji tasarrufu hedefinin, 2030 yılına kadar asgari yüzde 30 olacak şekilde güncellendiği belirtildi.

Genelgede, belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi"nin, Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı ifade edildi.

Genelgede, söz konusu tasarruf hedefinin kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, uygulamaların takibi ve enerji tasarruf hesaplarının Cumhurbaşkanlığına raporlanmak üzere rehberde belirtilecek usule göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirimine devam edileceği kaydedildi.

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