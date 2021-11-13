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Spor Rekorların adamı Atiba Hutchinson
Spor

Rekorların adamı Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ın ve Kanada Milli takımının kaptanı Atiba Hutchinson rekorları kırmaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen istikrarıyla parmak ısırtan Kanadalı orta saha dün gece 89. kez milli formayı giyme başarısı gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 15:27:00 -
Rekorların adamı Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ın ve Kanada Milli takımının kaptanı Atiba Hutchinson rekorları kırmaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen istikrarıyla parmak ısırtan Kanadalı orta saha dün gece 89. kez milli formayı giyme başarısı gösterdi.

Kanada'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosta Rika'yı 1-0 yendiği karşılaşmada 89. kez sahaya çıkan Atiba, en çok maça çıkan oyuncu rekoruna da ortak oldu.

Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, mücadelenin 72. dakikasında oyuna girerek milli takımla 89. maçına çıktı ve Julian de Guzman'a ait olan en çok maça çıkan oyuncu olma rekoruna ortak oldu.

89 - De Guzman
89 - Atiba
84 - Stalteri
82 - Samuel
81 - De Rosario

38 yaşındaki orta saha oyuncusu Kanada Milli Takım ile şu ana kadar 89 maça çıktı, 8 gol ve 2 asist kaydetti.

 

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