Mübarek üç aylara kısa bir zaman kaldı. Oruç tutacak olanlar ise recep ayı orucunun ne zaman tutulacağını merak ediyor.

Recep ayı orucu ne zaman tutulacak? Recep ayı ilk orucu hangi gün?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Regaip kandili ise 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Recep ayının ilk günü oruçlu olmak isteyenlerin 1 Şubat Salı'yı 2 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece sahura kalkması gerekir. Yani 2 Şubat Çarşamba günü ilk oruç tutulur.

Üç aylar orucu var mı?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).Dinimize göre Ramazan ayının dışında diğer ayların 3 gününü oruçlu geçirmek çok önemlidir. Özellikle pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu geçirmenin çok kıymetli olduğu belirtilir.

Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir?

Recep ayının ilk orucunu tutmak isteyenler nasıl niyet etmeleri gerektiğini merak ediyor. “Niyet ettim Allah rızası için Recep ayının orucunu tutmaya” eğer Ramazan’dan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını tutmaya” diye niyet edilir.