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Spor Real Madrid'in yıldızı Kadıköy'e geliyor
Spor

Real Madrid'in yıldızı Kadıköy'e geliyor

Önümüzdeki sezonun kadrosuna kurmak için çalışmalar yapan Fenerbahçe'nin Real Madrid'in golcüsü Mariano Diaz'ı transfer etmek istediği kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncunun İspanyol ekibiyle 1 senelik sözleşmesi bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 11:42:00 - 2022-05-15 11:43:02
Real Madrid'in yıldızı Kadıköy'e geliyor

Önümüzdeki sezonun kadrosuna kurmak için çalışmalar yapan Fenerbahçe'nin Real Madrid'in golcüsü Mariano Diaz'ı transfer etmek istediği kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncunun İspanyol ekibiyle 1 senelik sözleşmesi bulunuyor.

Bir yandan teknik direktör konusunda son noktayı koymaya çalışan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun takviyeleri için de uğraş veriyor.

Habertürk'ün verdiği habere göre Kaliteli bir 9 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin gündeminde Real Madrid'ten Mariano Diaz var. 28 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmeler başladı. İspanyol ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan oyuncu için düşük bir bonservis bedeli ödemek isteyen Kanarya, oyuncuyu ikna etmek için çabalıyor.

Real Madrid altyapısından A takıma çıkan Mariano Diaz, 2017'de Lyon'a gitti, 1 sezon sonra tekrar Real Madrid'e döndü. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Diaz, toplamda 10 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Toplamda 72 kez giydiği Real Madrid formasıyla 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Lyon'da ise 48 karşılaşmada 21 gol ve 6 asistle yıldızlaştı.

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