  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere de 20 yıllık defteri kapattı
Ronaldo'suz ilk maçta hüsrana uğradılar
Kuveyt duyurdu! Irak sınırına roket düştü
ABD’den dikkat çeken açıklama: Gelecekte Afganistan’a savaş için geri döneceğiz
Spor Real Madrid'e tek gol yetti
Spor

Real Madrid'e tek gol yetti

Real Madrid, İspanya Ligi'nde Real Betis'i Dani Carvajal'ın golüyle 1-0'lık skorla çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 05:27:00 -
Real Madrid'e tek gol yetti

Real Madrid, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen Dani Carvajal'in volesiyle Real Betis'i 1-0 yendi; bu sezon ikinci galibiyetini elde etti.

Geçen Nisan ayındaki sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümü ile Avrupa Şampiyonası'nı kaçıran Dani Carvajal, 61. dakikada Karim Benzema'nın asistinde topu ağlara gönderdi.

Betis uzatmalarda eşitlik şansı yakalamasına karşın Martin Montoya'ya kaleci Thibaut Courtois gol izni vermedi.

Önceki maçlarda Alaves'i 4-1 yenen Real Madrid, Levante ile 3-3 berdabere kalırken; puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla averajla liderliğe yükseldi.

Real Betis ise bu sezon ilk kez yenildi ve 2 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay