Real Madrid'e evinde şok darbe!
Real Madrid La Liga'nın 6. haftasında sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
İspanya futbol ligi La Liga'da 6. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Cadiz, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşılaştı. Cadiz maçı 1-0 kazandı.
Mücadelede Cadiz'in golünü 16. dakikada Anthony Lozano attı.
5 maça çıkan Real Madrid 10 puanda kalırken, ligin sürpriz ekibi Cadiz de puanını 10'a yükseltti.
Önce devler ligi, sonra El Clasico
La Liga'nın 7. haftasında Cadiz, sahasında Villareal ile karşılaşacak. Real Madrid, aynı haftada El Clasico'da Barcelona ile maç yapacak.
Real Madrid aynı zamanda hafta içinde Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.