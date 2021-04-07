Real Madrid, Liverpool'u farklı geçti
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında sahasında Liverpool'u 3-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Liverpool'u 3-1 mağlup etti.
Real Madrid maça hızlı başladı. Üst üste ataklarla rakibinin üzerine giden Zinedine Zidane'ın ekibi 27. dakikada Vinicius Jr ile 1-0'ı buldu. Liverpool bu golün şokunu atlatamadan Real Madrid 36. dakikada Marco Asensio ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
İlk yarı 2-0 biterken Liverpool'un ilk yarıda rakip kaleye şut atamaması devreye damga vurdu.
Liverpool, 51. dakikada Salah'ın golüyle farkı 1'e indirdi. 65. dakikada Real Madrid adına ikinci kez sahneye çıkan Vinicius Jr maçı 3-1'e taşırken kalan sürede başka gol olmadı.
Real Madrid turun ilk maçında Liverpool'u 3-1 mağlup ederek yarı final için avantajı kaptı.
Çeyrek final turunun rövanş maçı 14 Nisan Çarşamba günü Anfield'da oynanacak.
Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11'de başlarken 81. dakikada yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.