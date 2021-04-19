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Spor Real Madrid, deplasmanda suskun kaldı
Spor

Real Madrid, deplasmanda suskun kaldı

Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 04:21:00 -
Real Madrid, deplasmanda suskun kaldı

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, formda oyuncuları Karim Benzema ve Toni Kroos'u yedek başlatırken, Fransız futbolcuyu 64. dakikada Mariano'nun yerine oyuna aldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe'ye karşı etkili bir futbol ortaya koyamayan Real Madrid, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak haftayı puan kaybı ile kapattı.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 90. dakikada yerini Josete Miranda'ya bırakan Enes Ünal, takımının hücumdaki en etkili ismi oldu.

Milli futbolcu Enes, yakaladığı iki önemli gol pozisyonunda, sahanın en iyisi olarak öne çıkan Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'i geçmeyi başaramadı.

Madrid derbisinde alınan beraberlikle Real Madrid puanını 67'ye çıkararak, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (65) önünde ikinciliğini sürdürdü. Getafe de 31 puanla 15. sırada kaldı.

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