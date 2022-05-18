2021-2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers karşı karşıya geldi. Maçı izleyenler ise Rangers’ın hangi ligde yer aldığını araştırmaya başladı.

Rangers hangi ülkenin takımı?

Rangers Football Club, İskoçya'nın en üst seviye futbol ligi İskoçya Premiership'de oynayan Glasgow'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu, şehrin güneybatısında yer almaktadır.

Rangers, 55 kez İskoçya lig şampiyonluğu, 33 kez İskoç Kupası ve 27 kez de İskoç Ligi Kupası'nı kazanarak kırılması zor rekorlara imza atmış ve üç kupanın üçünü de aynı sezonda yedi kez kazanarak, dünyanın diğer kulüplerinden daha fazla bu başarıya imza atmıştır. Rangers, UEFA turnuvalarına ulaşan ilk Britanya kulübü olmuş ve 1972'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren kulüp 1961 ve 1967'de de aynı kupada iki kez final oynamıştır. 2007-2008 sezonunda da UEFA Kupası'nda final oynama başarısı göstermiş ve 200 bin kişi final günü takımla İngiltere'nin Manchester şehrine seyahat etmiştir. Rangers'ın Celtic'le uzun süredir devam eden ezeli bir rekabeti vardır ve iki Glasgow kulübünün bu mücadelesi Old Firm olarak bilinir ve dünyanın en popüler derbilerinden biri olarak gösterilir.

Mart 1872'de kurulan Rangers FC, İskoç Futbol Ligi'nin 11 kurucu üyesinden biriydi ve 2011-12 sezonunun sonunda The Rangers Football Club PLC'nin tasfiye edilişine kadar hep İskoç Premier Ligi'nde mücadele etti. Ardından ismi Glasgow Rangers'tan Rangers FC'ye dönüşen kulüp, yeni bir kurumsal kimliğe sahip olarak, bir sonraki sezonun başlangıcında amatör İskoçya futbol liginden başlayarak her sezon bir üst lige çıkarak dört sene sonunda tekrar Premier Lig'e dönmüştür.

Amatör ligden, Prenier Lig'e dönüşteki ilk şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda namağlup olarak ilan etmiştir.