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Ramazanın son günü hangi dualar edilir? Arefe günü duaları ibadetleri nelerdir?

Arefe günü hangi dualar okunur? Mübarek ramazan ayı bitmek üzereyken pek çok kişi arefe günü hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, arefe günü hangi zikirler yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:06:00 -
Ramazanın son günü hangi dualar edilir? Arefe günü duaları ibadetleri nelerdir?

Ramazan bayramı bu yıl 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Salgın sebebiyle bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve geçen yıl olduğu gibi bayram sevinci çekirdek aileyle birlikte yaşanacak. Bayram öncesinde pek çok kişi arefe günü hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, arefe günü hangi zikirler yapılır?

Ramazanın son günü hangi dualar edilir? Arefe günü duaları ibadetleri nelerdir?

Areve günü tövbe namazı, duha namazı, tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Ayrıca arefe günü 1000 defa ihlas suresi okunmalıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur “İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.”

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

Ayrıca arefe günü şu zikirleri de çekebilirsiniz;

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

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