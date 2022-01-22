Ramazan bayramı ne zaman 2022? Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022
Ramazan bayramında kaç gün tatil olacak? Pek çok kişi ramazan ayına ne kadar zaman kaldığını, bayramda kaç günlük tatil yapılacağını merak ediyor. Peki, ramazan ayı ne zamana denk gelecek?
Mübarek ramazan ayına ne kadar süre kaldığı merak ediliyor. Ramazan ayının başlayacağı tarih kadar 2022 yılında kaç gün bayram tatili yapılacağı da merak konusu. Peki, ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Ramazan bayramı ne zaman 2022? Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022
2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayramın son günü ise 4 Mayıs Çarşamba günü. Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli değil. Ancak tatil hafta sonlarıyla birleştirilirse 9 gün olarak ilan edilebilir.
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi