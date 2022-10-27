Putin'den Erdoğan açıklaması: Güçlü ve sağlam bir lider

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

Putin'in konuşmasında en dikkat çeken noktalardan birisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı ifadeler oldu.

Rusya lideri, Erdoğan için "Güçlü ve sağlam bir lider, Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor" dedi.

Dünyayı tedirgin eden Nükleer silahlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" ifadelerini kullandı.