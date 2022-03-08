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Dünya Putin'den dikkat çeken 'asker' çıkışı
Dünya

Putin'den dikkat çeken 'asker' çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da sadece profesyonel askerlerin çatışmalara katıldığına dikkat çekerek, yedek askerlerin göreve çağırılmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 02:25:00 -
Putin'den dikkat çeken 'asker' çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Ukrayna’da, Rus askerlerindeki aşırı kayıplardan sonra Rus annelerin tepkisine cevap verircesine açıklamalarda bulunan Putin, "Askerlerimizin çatışmalara katılmadığını, katılmayacağını ve yedek askerlerin çağırmayacağını vurgulamak isterim. Amaçlanan görevleri ancak profesyoneller çözebilir" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, Rus annelerine ve kadınlara seslenmeye devam eden Putin, "Sevdikleriniz için ne kadar endişelendiğini anlıyorum. Bütün ülke onlarla gurur duyuyor ve seninle birlikte onlar da endişeleniyorsa sen de onlarla gurur duyabilirsin" dedi.

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