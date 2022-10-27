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Dünya Putin'den açıklama: Kırmızı çizgi aşıldı
Dünya

Putin'den açıklama: Kırmızı çizgi aşıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 18:22:00 - 2022-10-27 18:24:11
Putin'den açıklama: Kırmızı çizgi aşıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı." dedi.

Putin, Valdai Tartışma Kulübü Toplantısı'na katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Putin şunları söyledi:

"Son küresel olaylar, ekonomik alan da dahil olmak üzere sistemik krize doğru gidiyor. Ukrayna'da savaşa, Tayvan'da istikrarsızlık durumuna tanık oluyoruz. Batı tehlikeli ve kanlı oyun oynuyor. Küresel kriz herkesi etkiliyor. Er veya geç Batı, ortak geleceğimiz hakkında görüşmelere başlamak zorunda. Batı. başka medeniyetlerin gelişimini kontrol etmeye çalışıyor. Batı, kolonyalizm nedeniyle kör oldu."

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