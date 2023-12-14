Putin, Türkiye için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Sonuçları' programında Rusya'nın dış politikasından ekonomisine, Ukrayna krizinden Gazze'de yaşananlara kadar pek çok konuda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Putin, yılın en dikkat çekici canlı yayınında Rusya-Türkiye ilişkilerine de geniş yer ayırdı. Rus lider, uzun süredir tarihi merakla beklenen "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği Türkiye ziyareti" konusunda da açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'ye uçmaya hazırdım"

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirinin sorduğu soruyu yanıtlayan Putin "Biz, Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle buluşma imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak, burada bir sır yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı. Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor. Ama belki önümüzdeki yılın başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabiliriz" yanıtını verdi.