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Gündem Putin, Putin’e öyle bir soru sordu ki ortalık karıştı
Gündem

Putin, Putin’e öyle bir soru sordu ki ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 09:15:00 - 2023-12-15 09:15:56

Putin, 'çok sayıda dublörü olduğunun doğru olup olmadığını' soran yapay zeka tarafından yaratılmış bir ikizinin sorusunu yanıtladı.

'Yılın Özeti' isimli programda gazetecilerin ve vatandaşlarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'çok sayıda dublörü olduğunun doğru olup olmadığını' soran yapay zeka tarafından yaratılmış bir ikizinin sorusunu yanıtladı.

 

Rus Lider Vladimir Putin, 'Yılın Özeti' isimli programdaki çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelirken, diğer yandan da 'ikizinin' kendisine soru sorması ile de ilgi çekti.

 

Petersburg'dan bir öğrenci, yıllık basın toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapay zeka konusundaki endişelerini ve herhangi bir dublörünün olup olmadığını sordu. Soruyu soran kişi, Putin'in bir yapay zeka versiyonuna soruyu sordurmuş gibi göründü.
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