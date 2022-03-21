Putin köşeye sıkıştı... Ukrayna işgali için darbeci Hafter'den asker istedi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına göre, savaşta yüzlerce askerini kaybeden Rusya Devlet Balanı Putin, Esad'dan sonra Libya'daki darbeci komutan Halife Hafter'den de paralı asker istedi.

Ukrayna haber sitesi "nv-ua", söz konusu gelişmeyi aktarırken haberinde, "Ukrayna'ya karşı savaşın başlamasından bu yana, Rusya Federasyonu 15 binden fazla personelini kaybetti, bu nedenle Libya'dan paralı askerler hazırlıyor. Bu haber, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın Facebook'taki günlük özetinde doğrulandı" ifadelerini kullanıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkınlığı'nın açıklamasına atıfda bulunulan haberde, "Eldeki bilgilere göre, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in Moskova ziyareti sırasında, Rusya Federasyonu tarafından Libyalı "gönüllülerin" Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı" denildi.

Reuters haber ajansı daha önce, Esad rejim ordusunun bazı birimlerinin Rusya'nın saldırılarını desteklemek için Ukrayna'ya gitmeye hazır olduğunu, ancak henüz uygun emri almadıklarını yazmıştı.