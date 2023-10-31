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Dünya Putin Filistin'de çözüm yolunu açıkladı
Dünya

Putin Filistin'de çözüm yolunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 07:49:00 -
Putin Filistin'de çözüm yolunu açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalara değinerek, “Çatışmanın çözümü egemen bir Filistin devletinin kurulması” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istihbarat ve güvenlik birimleri başkanlarıyla yaptığı toplantıda dün Dağıstan’da yaşanan olayları ve Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldı. Dün İsrail’den Dağıstan’a gelen yolcu uçağına yönelik saldırılar hakkında konuşan Putin, “Dün Mahaçkale’de yaşananlar, Ukrayna kaynaklı sosyal medya ve Batılı gizli servislerin eliyle gerçekleşti. Kiev’deki tüm üst düzey küratörlerin, Rusya’da şiddet olaylarını kışkırtan vesayetlerindeki kişilerin tam olarak ne yaptıklarını bildiklerinden emin değilim. Tüm bölge başkanlarını Rus istihbarat ve güvenlik güçlerini, ülkenin Anayasasını korumak için kararlılıkla hareket etmesi gerekir” dedi.

“İsrail Gazze Şeridi’nde asıl suçlular yerine sivilleri hedef alıyor”

İsrail’in Gazze Şeridi’nde asıl suçlular yerine sivilleri hedef aldığını vurgulayan Putin, “Bombalamalardan kaçan, saklanacak hiçbir yeri olmayan yüzbinlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olaylar hiçbir şeyle haklı gösterilemez. Orta Doğu’da kan içinde, ölen çocukları, yaşlıların acılarını, sağlık çalışanlarının ölümünü görünce yumruk sıkmamak elde değil, ama duygularımıza yenilmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Ortadoğu’daki çatışmanın çözümü egemen bir Filistin devletinin kurulması”

ABD’nin Orta Doğu politikaları nedeniyle çatışmaların yaşandığına dikkat çeken Putin, “Küresel istikrarsızlıktan asıl yararlananlar ABD elitleri ve onların uydularıdır. Tek hegemonyalı Amerikan tarzı dünya yıkılıyor ve yavaş yavaş geçmişte kalıyor, lakin ABD bunu kabul etmek istemiyor. ABD'nin Orta Doğu'da sürekli kaosa ihtiyacı var. Bu yüzden kan dökülmesini durdurmaya hazır olanları itibarsızlaştırıyorlar, Birleşmiş Milletler’e bile saldırıyorlar. Batı’dan farklı olarak Ortadoğu’daki duruma yönelik yaklaşımlarımızda hiçbir zaman çıkarcılık, entrika olmadı. Duruşumuzu her zaman açıkça dile getirdik ve bunu yapmaya devam ediyoruz. Duruşumuz yıldan yıla değişmiyor. Çatışmanın çözümü egemen ve bağımsız Filistin devletinin kurulması” dedi.

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Yorumlar

567

o zaman bmyi dağıt herkes kendi bmsini kursun din inanç şekline göre ve neden çokyüzlü davranarak israile karşı yyaptırım ambargo uygulamıyorsun sende erdoğan gibi rusyada müslümanların gazın alıyorsun  80 yıldır zulüm altında yaşayan bir halk elbette zalimlere karşı mücadele edecek mesele 7ekim değil o haklı bir savaştı anladızmı savaş şartlartı eşit bile değil hamasın savaş uçaklarımı var

Zaten olası yüksek ihtimal ki

Egemen, bağımsız Filistin devleti kurulmuş olsa bile İsrail rahat durmaz...haddini hududunu kendini bilmezlik, taşkınlık, şaşkınlık, sınır tanımamak böyle bir şeydir...
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