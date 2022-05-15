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Spor PSG, Montpellier'i gole boğdu
Spor

PSG, Montpellier'i gole boğdu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), konuk olduğu Montpellier'yi 4-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 04:54:00 -
PSG, Montpellier'i gole boğdu

Ligue 1'de 37. hafta maçları sona erdi. PSG, Lionel Messi'nin 6 ve 20, Angel Di Maria'nın 26 ve Kylian Mbappe'nin 60. dakikada penaltıdan attığı gollerle galip geldi.

Lille ise milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Nice deplasmanında 3-1 galip geldi.

Ligde son hafta maçları, 21 Mayıs'ta yapılacak.

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