PSG, Montpellier'i gole boğdu
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), konuk olduğu Montpellier'yi 4-0 yendi.
Ligue 1'de 37. hafta maçları sona erdi. PSG, Lionel Messi'nin 6 ve 20, Angel Di Maria'nın 26 ve Kylian Mbappe'nin 60. dakikada penaltıdan attığı gollerle galip geldi.
Lille ise milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Nice deplasmanında 3-1 galip geldi.
Ligde son hafta maçları, 21 Mayıs'ta yapılacak.