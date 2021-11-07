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Spor PSG, Bordeaux'u yendi
Spor

PSG, Bordeaux'u yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Bordeaux'yu 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 03:40:00 -
PSG, Bordeaux'u yendi

Ligin 13. haftasında PSG, Bordeaux takımına konuk oldu.

PSG'nin gollerini 26. ve 43. dakikalarda Brezilyalı Neymar ve 63. dakikada Kylian Mbappe attı. Bordeaux'nun golleri ise 78. dakikada Alberth Elis ve 90+2. dakikada Niang'tan geldi.

Başkent ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Sahadan 3-1 galip ayrılan PSG, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 12 puanda kaldı.

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