Prof. Sofuoğlu'ndan İlahiyat mezuniyetinde çalınan onuncu yıl marşına tepki!

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Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 2021-2022 yılı mezuniyet töreninde onuncu yıl marşı çalınması bazı velilerin tepkisine sebep oldu.

O anları amatör kameraları ile kaydeden bir veliler, üniversitenin mezuniyet törenini organize edenlere sosyal medyadan tepki gösterirken, Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da mezuniyet töreninde onuncu yıl marşının çalınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Sofuoğlu, "Halka rağmen ezanın bozularak Türkçeleştirildiği Cumhuriyet, Cumhuriyet değildir." dedi.

Ebubekir Sofuoğlu, mezuniyet törenine ilişkin ise şu eleştiride bulundu:

Bu ilahiyattan bu zihniyetle mezun olanlardan biri, inşallah benim gittiğim camiye imam ve benim çocuklarımın dini eğitim aldığı okula hoca olmaz.