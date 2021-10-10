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Gündem Prof. İnci açıkladı: Boğaziçi Üniversitesi'nde dekanlar suç işliyor!
Gündem

Prof. İnci açıkladı: Boğaziçi Üniversitesi'nde dekanlar suç işliyor!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, rektörlerden disiplin soruşturması yetkisinin alındığını hatırlatarak, dekanlara ulaştırdıkları disiplin dosyalarından hiçbir sonuç elde edemediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 20:19:00 - 2021-10-10 20:25:56
Prof. İnci açıkladı: Boğaziçi Üniversitesi'nde dekanlar suç işliyor!

Sabah gazetesine konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Danıştay'ın rektörlerden "disiplin soruşturması yetkisini" aldığını hatırlatarak, "Disiplin yetkileri olan dekanlar ise soruşturma açmıyor. Bir fakültenin dekanına 149 tane disiplin soruşturması gönderdik. Bunların 30-35 tanesi işleme alındı ama hiçbir ceza verilmedi." dedi.

Suç dosyalarını sümenaltı ediyorlar!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dekanların, ellerine ulaştırılan disiplin suçu dosyalarını sümenaltı ettikleri ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, "Danıştay rektörün disiplin yetkisini iptal etti. Rektör disiplin cezası veremiyor, soruşturma açamıyor. Kim disiplin amiri? Dekanlar, yüksek kurul üyeleri, enstitü müdürleri." ifadelerini kullandı.

'Ceza verilseydi bunlar devam etmezdi'

Prof. İnci, dekanlara gönderilen disiplin dosyalarından sonuç alamadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Örneğin bir fakültenin dekanına 149 tane disiplin soruşturması göndermişiz. Bunların sadece 30-35 tanesine cevap verilmiş ve hiçbirisine suç olmasına rağmen, yönetmelikte tarif edilmesine rağmen ceza verilmemiş. Dekanlar ceza vermiyor. Neden? Siz ceza vermediğiniz zaman iyilik yapmıyorsunuz. Dedim ya bir mahalle baskısı var. Dekanların ceza vermemesi de o mahalle baskısının bir sonucu. Ceza verseydiniz bunlar devam etmezdi."

Daha başka hangi yolsuzlukları sümenaltı ediyorlar?

Prof. Dr. Naci İnci'nin açıklamalarından sonra, kamuoyunun yakından takip ettiği bir konuda bile dosyaları sümenaltı eden bu dekanların, daha başka hangi yolsuzlukları sümenaltı ettikleri ise merak konusu oldu.

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