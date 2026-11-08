Evinde 3 ceset daha çıktı! ABD'den uyarı geldi!

SİLAHLI SALDIRIDA EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILAR VAR Askeri kıyafet giyen saldırgan, 2'si polis memuru olmak üzere 15 kişiyi yaraladı, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca saldırganın kullandığı araçta çok sayıda mühimmat bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir ambulans helikopter de bölgeye iniş yaptı.