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Evinde 3 ceset daha çıktı! ABD'den uyarı geldi!

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Evinde 3 ceset daha çıktı! ABD'den uyarı geldi!

Polonya'nın Krakov kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı geldi.

#1
Foto - Evinde 3 ceset daha çıktı! ABD'den uyarı geldi!

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtı.

#2
Foto - Evinde 3 ceset daha çıktı! ABD'den uyarı geldi!

SİLAHLI SALDIRIDA EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILAR VAR Askeri kıyafet giyen saldırgan, 2'si polis memuru olmak üzere 15 kişiyi yaraladı, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca saldırganın kullandığı araçta çok sayıda mühimmat bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir ambulans helikopter de bölgeye iniş yaptı.

#3
Foto - Evinde 3 ceset daha çıktı! ABD'den uyarı geldi!

Malopolska Polisinin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğu aktarılan açıklamada, saldırganın Polonya vatandaşı olduğu bildirildi. Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polis memurundan birinin durumunun çok ağır olduğu ve ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.

#4
Foto - Evinde 3 ceset daha çıktı! ABD'den uyarı geldi!

KATİLİN EVİNDE DE 3 CESET BULUNDU Polonya basınındaki haberlere göre, Krakov'da gözaltına alınan saldırganın, Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki ikametinde yürütülen çalışmalar sırasında 2 kadın ile 1 erkeğe ait 3 cesede ulaşıldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişinin saldırganın en yakın aile üyeleri olabileceğine inanıldığını söyledi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov şehir merkezinde yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.

#5
Foto - Evinde 3 ceset daha çıktı! ABD'den uyarı geldi!

ABD'DEN SEYAHAT UYARISI ABD'nin Polonya Büyükelçiliği ise saldırı sonrası Polonya'ya yönelik güvenlik uyarısında bulundu. ABD vatandaşlarına ve bu Polonya'ya seyahat etmeyi planlayan kişilere yüksek düzeyde dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

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