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Dünya Prens Selman izin verdi! Sokaklarda büyük rezillik
Dünya

Prens Selman izin verdi! Sokaklarda büyük rezillik

Suudi Arabistan'da Prens Selman'ın izniyle Riyad'ta vatandaşlar kostüm ve maskeleriyle Cadılar Bayramı'nı kutladı. Görüntülere tepki gösterenler de vardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 23:49:00 - 2022-10-31 23:49:58

Cadılar Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan sokakları da bu bayramdan nasibini aldı.

"Ameller niyetlere göredir"

Riyad sakinleri, kutlanmasına izin verilen etkinlikte bir araya geldi. Görüntülere tepki gösterenler kadar, "Ameller niyetlere göredir. Sadece eğlenmek için buradayım" diyenler de vardı.

Kostümle sokaklara çıktılar

Etkinlikler için farklı kostümler giyen ve yüzlerini boyayan Suudi vatandaşlar, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu "Riyad Sezonu"nun bir parçası olarak düzenlenen ve "Korkunç Hafta Sonu" olarak adlandırılan etkinlikte bir araya gelen eğlence düşkünlerinin halleri, sosyal medyada gündem oldu.

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