Prens Selman istedi, Mourinho araya girdi!

Bu sezon Fenerbahçe'de oynadığı futbolla ayakta alkışlanan ve kontratında 23 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunan yıldız oyuncu için önce Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle, ardından Jose Mourinho'nun Roma'sı devreye girdi.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde resmi açıklama beklenirken, tecrübeli futbolcuya dev bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin yıldızına Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ilgi duymaya başladı.

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği başarılı performans her anlamda ses getiren Kim Min Jae, tam 2 senedir Jose Mourinho’nun göz hapsinde duruyor.

Vatan'da yer alan habere göre; dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Tottenham’ı çalıştırdığı 2020-2021 sezonunda Güney Koreli stoperi kendi scout ekibine özel olarak izletmiş ve olumlu rapor almıştı. Deneyimli çalıştırıcının, Kim Min Jae’ye olan yakın ilgisinin devam ettiği ortaya çıktı.

Çin’deki başarılı döneminden sonra Avrupa’ya geçen ve Fenerbahçe’ye imza atan Kim’in üstüne koyarak ilerlemesi Mourinho’nun takibinden kaçmıyor. Şu anda Roma’yı çalıştıran Jose Mourinho’nun özellikle gelecek dönem için 25 yaşındaki stoperle ilgili planları olduğu vurgulanıyor.

UEFA Konferans Ligi’nde finalde olan Roma, şampiyonluğa ulaşırsa gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Şu an Serie A’da 6. olan Roma bu sayede gelecek sezon Avrupa sorunu yaşamayacak.

Bu şampiyonluk gelirse İtalyan kulübünün gelecek sezon için Mourinho’ya geniş bir transfer bütçesi sunacağı belirtiliyor. Mourinho’nun da transferdeki ilk hedeflerinden birinin Kim Min Jae olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan İngiltere Premier Lig’de Suudi Arabistan destekli konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United’ın gelecek sezon iyi bir yapılanmaya gitmesi planlanıyor. Bu planlar doğrultusunda Newcastle’da yeni menajer olarak Jose Mourinho’nun adı geçiyor. Mourinho, İngiltere’ye gitmesi halinde Newcastle’daki planlamada yine Kim Min Jae’ye yer açmak istiyor.

2022 Dünya Kupası da Kim Min Jae için önemli bir vitrin olacak. Güney Kore formasıyla Katar’daki dev turnuvada H Grubu’nda, Portekiz, Gana ve Uruguay’a karşı forma giyecek Kim, burada da yakından izlenecek.

Jose Mourinho’nun ülkesi Portekiz ile aynı grupta yer alması da 25 yaşındaki stoper için ilginç bir durum olacak. Eğer Kim, Dünya Kupası’ndan önce Fenerbahçe’den ayrılmazsa ve performansı Katar’da daha da yükselirse bonservis bedelinin ciddi anlamda yukarı çekilmesi amaçlanıyor.

Jose Mourinho’nun Tottenham’da çalıştığı dönemde Kim Min Jae için scoutlar bir rapor hazırladı. O raporda Kim’in Premier Lig ve tüm Avrupa liglerine rahatlıkla uyum sağlayabileceği kaydedildi. Raporda Güney Koreli stoperin Tottenham’da yıldızını parlatan vatandaşı Heung Min Son gibi rahatlıkla Avrupa futboluna ayak uydurabileceği kaydedildi.

Kim için raporda ayrıca iki ayağının çok iyi olduğu, topu oyuna iyi soktuğu sert ve düzgün bir stile sahip olduğu, yaşına göre olgun kaldığı, baskıya dayanabildiği gibi detaylar da yer aldı.