Prens Selman bunu hiç beklemiyordu! Geri adım atabilir

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United’ın gelecek sezonda giyeceği yeni deplasman forması sosyal medyaya sızdırıldı. Siyah-beyazlı olan kulübün renklerinden çok farklı olarak yeşil-beyaz bir forma tercih edilmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Suudi Arabistanlı iş insanı Yasir Al-Rumayyan tarafından alınan kulüp, satın alma sürecinde de sancılı bir dönem yaşamıştı. Büyük borçların olduğu kulüpte bazı taraftarlar bu satın almayı memnuniyetle karşılaşmış, bazı kesimler ise Suudi yatırımcıları Premier Lig’de istemediklerini açıkça belirmişti.

Forma tartışma konusu oldu

Newcastle United resmi olarak yeni sezon formalarını tanıtmasa da sponsor tarafından deplasman forması tasarlandı. Takımın dış saha maçlarında giyeceği yeni formanın boyun ve yan şeritlerin yeşil renkte, vücut kısmı ise beyaz renkte olmasıyla Suudi Arabistan bayrağı tartışmaları da başladı.

Uluslararası Af Örgütü sözcüsü, “Newcastle United’ın deplasman takımını Suudi Arabistan’ın ulusal renklerine uyacak şekilde değiştirdiği doğruysa, bu Suudi dolarının gücünü ve krallığın acımasız, kana bulanmış insan hakları sicilini sömürme kararlılığını ortaya koyuyor” dedi.

Kulübün taraftarları bölünmüş durumda ve birçoğu durumu sosyal medyayı protesto ediyor.

Premier Lig yönetimi, bir takımın formalarını ancak iç saha formasının renklerine çok benziyorsa onaylamıyor. Yönetim iç ve dış saha formalarının yüzdesel olarak farklı olmasını istiyor.