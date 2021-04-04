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Spor Porto'nun yıldızı için Süper Lig yolu göründü
Spor

Porto'nun yıldızı için Süper Lig yolu göründü

Fenerbahçe yeni sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Porto ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen yıldız golcü Moussa Marega, İngiltere'den istediği teklifi alamazsa büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 10:12:00 -
Porto'nun yıldızı için Süper Lig yolu göründü

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı için hummalı bir çalışma yapılırken, diğer yandan gelecek sezon için kritik adımlar atılıyor. Sarı-Lacivertilerin yaz transfer döneminde ilk hedefi golcü sıkıntısını kökünden çözmek. Bu noktada ön plana çıkan ilk isim ise sezon sonunda Porto ile yollarını ayırması beklenen Moussa Marega.

Fenerbahçe, devre arasında Malili oyuncuyu bitirme noktasına getirmiş, ancak Porto'nun 'Pazarlık dahi yapmayız' restiyle karşılaşmıştı.

Sezon sonunda serbest kalacak olan Marega'nın Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Başarılı santrforun maliyetinin ise sanıldığı kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı.

29 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş talebi olduğu bildirildi.

İlk hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu her fırsatta belirten Marega, Ada'dan istediği teklifi bulamazsa en ciddi aday olarak Fenerbahçe görülüyor.

Malili yıldız, son kararını haziran ayı içerisinde verecek.

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