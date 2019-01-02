0553 313 94 23

Pompeo Netanyahu'ya güvence verdi: İsrail'i etkilemeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ABD'nin Suriye'den çekilme kararının İsrail ile işbirliğini etkilemeyeceğini söyledi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 01:32
Pompeo Netanyahu'ya güvence verdi: İsrail'i etkilemeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Brezilya'da bir araya geldi.

Pompeo, ABD’nin Suriye’den planlı olarak çekilme kararının İsrail ile olan işbirliğini etkilemeyeceğini ifade etti. Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinde, “Başkan Trump’ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD’nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor” dedi.

Pompeo, kararın terör örgütü DEAŞ’la mücadele ve İsrail’in güvenliği konusundaki ABD ile İsrail işbirliğini etkilemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme kararı almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 01:32
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'de geçen yıl 10 gazeteci öldürüldü
    1. Yemen'de geçen yıl 10 gazeteci öldürüldü
    2. Gaziantep'te eğitime kar engeli
    3. Pompeo Netanyahu'ya güvence verdi:..
    4. Yemen'de 2018 yılında 10 gazeteci..
    5. 18 yaşındaki genç, sokakta yürürken..
    6. Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz..
    7. ABD'yi açıkça 'düşman' olarak..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı
    10. Tatile gelen Hintli turist mağarada..
    11. Zarif'ten ABD ile İsrail'in UNESCO'dan..
    12. Brezilya'da aşırı sağcı Bolsanaro..
    13. Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı
    14. Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1..
    15. Ehliyet ücretleri ne kadar 2019
    16. İzmir Bakırçay Üniversitesi personel..
    17. Libya'nın doğu ve batısındaki emniyet..
    18. Cahit Zarifoğlu kimdir?
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2019
    20. Somali'de BM özel temsilcisi..
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Iğdır'da teröristlerden roketli saldırı! Yaralı var
    Iğdır'da teröristlerden roketli saldırı! Yaralı var

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    AK Parti'nin Ankara adayları netleşti!
    AK Parti'nin Ankara adayları netleşti!