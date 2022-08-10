Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 2500 öğrenci alımı yapılacak. Sınav başvurusunda bulunanlar ise 'PMYO sınavı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Polis Akademisi sınavı ne zaman? PMYO sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

Polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için 500'ü kadın, 2 bini erkek olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifrelerini girerek başvuru gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamayla birlikte 9 Ağustos 2022’de sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Adaylar e-Devlet üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. PMYO sınav giriş belgesi indirmek için e-Devlet’ten ‘Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama’ sayfasına ulaşmanız gerekiyor.

Açıklamada, “2022 Yılı PMYO Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir" denildi.