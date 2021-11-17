Play off seri başı nedir? Play off seri başı olmak ne demek?

Dünya Kupası Elemeleri play –off ne oluyor? A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ’ı 2-1 mağlup etti. Hollanda ise Norveç’i 2-0’la geçti. Hal böyle olunca Milli Takım play-offlara katılma hakkı kazandı. Pek çok kişi ise play-offun ne olduğunu nasıl oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, play-off ne oluyor?