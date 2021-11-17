Play off seri başı nedir? Play off seri başı olmak ne demek?
Dünya Kupası Elemeleri play –off ne oluyor? A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ’ı 2-1 mağlup etti. Hollanda ise Norveç’i 2-0’la geçti. Hal böyle olunca Milli Takım play-offlara katılma hakkı kazandı. Pek çok kişi ise play-offun ne olduğunu nasıl oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, play-off ne oluyor?
Spor müsabakalarını yakından takip edenler sık sık play-off ifadesi ile karşılaşıyor. Lig bitimlerinde bir üst lige adını yazdıracak ekibin belirlenmesi ya da turnuvalarda finallere kalacak olan takımların belirlenmesi süreçlerinde play-off maçları oynanır. Dünya Kupası’nda 32 takım yer alacak. Avrupa’dan 13 ekip turnuvada yer alacak. Grup maçlarını lider tamamlayan 10 takım doğrudan 2022 Dünya Kupası biletini aldı. Grup ikincileri ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçları oynayacak. Play-offlar sonucu 3 takım daha adını Katar yolculuğuna yazdıracak. Peki, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri paly-off maçlarında kimler seri başı?
Play off seri başı nedir? Play off seri başı olmak ne demek?
2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Kuzey Makedonya
A Milli Futbol Takımı'mız seri başı ekipler arasında yer almıyor. Milli Takımımızın play-offlarda karşılaşabileceği muhtemel seribaşı altı takım şöyle:
Galler
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.