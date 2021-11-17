Play-off nedir? play-off oynamak ne demek? Play-off seri başı nedir?

Play off, çeşitli spor liglerinde normal sezonun sona ermesinin ardından düzenlenen müsabakalar. Lig kurallarına göre bir veya birden fazla ayaklı maçlarla, çeşitli formatlarla düzenlenmektedir. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Play-Off yarı finallerinde seri başı takımlar kendi sahalarında olacak.

A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu play off muhtemel rakipleri şu takımlar olacak:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye play off’tan nasıl çıkar?

Play-offlardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak. Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde eşleşeceğimiz muhtemel rakip de kura çekiminde belli olacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Dünya Kupası biletini cebimize koyacağız. Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.