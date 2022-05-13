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Yerel Plastik kasada kenevir... Yakalandı
Yerel

Plastik kasada kenevir... Yakalandı

Karaman’da plastik kasada içindeki tüplere ektikleri kenevirleri yetiştiren iki şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 09:53:00 -
Plastik kasada kenevir... Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada K.G. ve H.U’nun kenevir bitkisi yetiştirdikleri yönünde duyum aldı.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şüphelilerin adreslerine operasyon yapan ekipler plastik kasada tüpler içinde bin 644 kök kenevir bitkisi ve 14 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, inceleme devam ediyor.

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