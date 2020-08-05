Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs her gün binlerce can alıyor. Avrupa’da şubat sonunda başlayan ülkemizde ise mart ayında ilk vakanın tespitiyle hızlanan pandemide ortaya çıkan son durum gelecek adına uzmanları kaygılandırıyor. Türkiye mart-haziran ayları arasında uyguladığı tedbirler, vatandaşların “evde kal” çağrılarına uyması sebebiyle salgına karşı güçlü bir manzara sergiliyordu. Ancak yaz aylarıyla birlikte tedbirler konusunda rahatlayan milyonlar vakaların artmasına yol açıyor. Özellikle plajlarda yaşanan yoğunluklar kaygı uyandırıyor.

Plajlar yasaklanacak mı? | Denize girmek yasaklandı mı?

Kurban bayramında milyonlarca kişi plajlara akın etti. Söz konusu alanlarda oluşan kalabalıklar ise “2.dalga geliyor mu?” sorusunu akıllara getirdi. Gelen haberlere göre bazı bölgelerde denize girişler yasaklanacak. Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kısa sürede içerisinde sahil ve plajlarla ilgili kısıtlamaların geleceği konuşuluyor.