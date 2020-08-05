  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Plajlar yasaklanacak mı? | Denize girmek yasaklandı mı?

Plaja gitmek yasak mı son durum | Kurban bayramında milyonlarca kişi tatil bölgelerine akın etti. Plajlarda sosyal mesafe ve maske kuralları göz ardı edildi. Plajlarda yaşanan kalabalık ise başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere uzmanları kaygılandırdı. Uzmanlar söz konusu manzaraya bakıp “Tsunami gelebilir?” çağrılarında bulundu. Vatandaşların pandeminin ilk döneminde sergilediği tutumu yaz aylarıyla birlikte kaybetmesi vaka sayılarına yansıdı. Pek çok kişi “Plajlar kapatılıyor mu?” , “Denize girmek yasaklandı mı?” , “Denize girmenin cezası ne kadar?” , “Plaja gitmenin cezası var mı son durum” , “Piknik alanları plajlar yasaklandı mı?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 08:49:00 -
Plajlar yasaklanacak mı? | Denize girmek yasaklandı mı?

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs her gün binlerce can alıyor. Avrupa’da şubat sonunda başlayan ülkemizde ise mart ayında ilk vakanın tespitiyle hızlanan pandemide ortaya çıkan son durum gelecek adına uzmanları kaygılandırıyor. Türkiye mart-haziran ayları arasında uyguladığı tedbirler, vatandaşların “evde kal” çağrılarına uyması sebebiyle salgına karşı güçlü bir manzara sergiliyordu. Ancak yaz aylarıyla birlikte tedbirler konusunda rahatlayan milyonlar vakaların artmasına yol açıyor. Özellikle plajlarda yaşanan yoğunluklar kaygı uyandırıyor.  

Plajlar yasaklanacak mı? | Denize girmek yasaklandı mı?

Kurban bayramında milyonlarca kişi plajlara akın etti. Söz konusu alanlarda oluşan kalabalıklar ise “2.dalga geliyor mu?” sorusunu akıllara getirdi. Gelen haberlere göre bazı bölgelerde denize girişler yasaklanacak. Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kısa sürede içerisinde sahil ve plajlarla ilgili kısıtlamaların geleceği konuşuluyor.

Koronavirüs 2. dalga ne zaman başlar? | Sonbaharda koronavirüs vakaları artar mı?
Koronavirüs 2. dalga ne zaman başlar? | Sonbaharda koronavirüs vakaları artar mı?

Korona Virüs

Koronavirüs 2. dalga ne zaman başlar? | Sonbaharda koronavirüs vakaları artar mı?

Taziyeye gitmek yasak mı? | Taziye ziyaretleri yasaklandı mı?
Taziyeye gitmek yasak mı? | Taziye ziyaretleri yasaklandı mı?

Korona Virüs

Taziyeye gitmek yasak mı? | Taziye ziyaretleri yasaklandı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı